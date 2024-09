Il cavallo e la torre da lunedì 9 settembre la terza stagione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 8 settembre 2024) ROMA – Marco Damilanoalle 20.40 su Rai3 torna con lade “Ile la”, l’approfondimento quotidiano a partire dal fatto o dal personaggio del giorno. Ogni sera voci e storie che si intrecciano, seguendo i fili della politica e degli appuntamenti più rilevanti, le urgenze che emergono dai territori e le grandi sfide nazionali e mondiali. Tutto questo attraverso il confronto con i protagonisti del dibattito pubblico italiano e internazionale. La senatrice a vita Liliana Segre è ospite della prima puntata. Reportage, inchieste, interviste, restano il fulcro del programma. Così come il contributo settimanale di Mauro Biani, con le sue toccanti animazioni grafiche. Elementi cuciti e decodificati da Marco Damilano per proporre ogni sera, come già nelle due precedenti stagioni, una narrazione originale della realtà. E qui veniamo alla prima novità.