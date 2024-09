Sangiuliano Boccia | mente ed è sotto ricatto contro di me sessismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (askanews) – “Ho sempre e solo detto la verità. Non temo assolutaaver commesso reati: reati li commette chi dice bugie. Ero a stretto contatto con il ministro e quindi ho ascoltato e letto messaggi di tanti. E anche di persone che a mio avviso hanno ricattato il ministro. Chi sono va chiesto a lui. Posso dire che ci sono direttori di settimanali” Lo afferma Maria Rosaria, in una intervista a la Stampa sul suo rapporto con il ministro della Cultura Gennaro. “Mi sento tradita – dice fra l’altro- da persone a cui voglio bee: sicurami sento non rispettata dal ministro. Se lui si pente delle bugie che ha detto e mi chiede scusa con gli stessi mezzi che ha usato per farmi passare per quella che non sono lo perdono di certo. Io sono sempre aperta alle persone per bene, sono una cristiana che crede nei valori”.