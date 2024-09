La Schiranna si prepara Appuntamento in fiera nel segno del benessere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Varese città del: è questo il tema al centro della 46esima edizione delladi Varese, che si svolgerà dal 13 al 22 settembre nella consueta location della. L’evento infatti punterà non solo a mettere in mostra il tessuto economico del territorio, con 150 aziende in 6.000 metri quadrati di esposizione, ma anche a presentare la città giardino come zona ideale in cui scegliere di vivere. Lo ha spiegato la vicesindaca Ivana Perusin introducendo l’edizione 2024 della campionaria. "Varese si conferma come una città media caratterizzata da un’alta qualità della vita, poiché coniuga benesociale, culturale e ambientale. A Varese si vive bene, come testimonia anche la crescita nel corso di quest’anno in termini di numero di residenti in città, con circa 300 abitanti in più rispetto all’anno precedente".