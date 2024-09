Il tesoro nel salotto di casa Ritrovati i reperti del Perù

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una bambola funeraria, una ciotola e un bicchiere in ceramica in stile Nasca, una bottiglia scultorea in ceramica in stile Moche e un frammento di tessuto realizzato con fibre di cotone e camelide in stile Chimù. Sonoarcheologici preispanici esportati illegalmente dale recuperati in due operazioni dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza, che ieri li hanno restituiti all’ambasciatore dello Stato sudamericano. Nella prima gli uomini al comando del capitano Michele Minetti hanno sequestrato una muñeca funeraria della civiltà Chancay, segnalata alla Soprintendenza di Pavia da un cittadino di Vigevano che, sfogliando una rivista, aveva notato una bambola con le medesime caratteristiche di quella che lui stesso conservava da tempo in, portata dal padre di ritorno da un viaggio oltreoceano.