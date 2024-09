La Polonia si dice pronta ad abbattere i missili russi in avvicinamento al proprio spazio aereo e avvicina il rischio di escalation del conflitto ucraino

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 settembre 2024) Cresce sempre di più il fronte bellicista dei Paesi pronti a sostenere la difesa dell’Ucraina di Volodymyr Zelenski contro l’offensiva dellaa di Vladimir Putin. Dopo il via libera di alcuni Paesi UE, tra cui l’Olanda, all’uso di armi occidentali sul suolo russo, ad alzare ulteriormente la posta in gioco è la, che ha manifestato l’intenzione didi Mosca che si apprestano a entrare nel. A riferirlo al Financial Times è stato il ministro degli Esteri polacco, Rados?aw Sikorski, secondo cui Varsavia e gli altri Paesi confinanti con l’Ucraina hanno il “dovere” ditali: “L’adesione alla NATO non esclude la responsabilità di ciascun Paese di proteggere ilterritorio: è un nostro dovere costituzionale.