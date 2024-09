Fabula 2024 | Giulia Nappa ed Emanuele Tarallo vincono la 14esima edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLei ha partecipato per la seconda volta e conosce già la magia dell’iniziativa, lui ha scelto di condividere questa prima esperienza con un gruppo di amici e cugini e in corsa ha scritto la sua favola sotto l’ombrellone, tra un tuffo e un tiro al pallone. Occhi pieni di sogni per entrambi, le loro parole, dense di realtà e proiezioni che profumano di buono, sono quelle che hanno colto nel segno del, l’che “salva l’anima”, iniziativa culturale nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe., 12 anni di Bellizzi con “La seconda occasione” e, 11 anni di Salerno con “Il cervo e la lepre”ladel Premioha puntato sull’amicizia, riversando sui suoi protagonisti immaginari, due adolescenti, il suo pensiero: i legami vanno preservati e coccolati. Le incomprensioni vanno chiarite.