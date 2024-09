Conte o Renzi? Il dilemma di Schlein e l’autunno caldo di Meloni visti da Panarari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) È sicuramente un passo avanti, ma è decisamente troppo presto sia per cantare vittoria sia per pensare che l’unità del centrosinistra sia salda e duratura. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppeall’ipotesi della candidatura dell’ex ministro Andrea Orlando, sostenuto dal resto delle forze progressiste, è un fatto politico rilevante. Ma probabilmente circostanziato alla dimensione territoriale. Restano, nel rapporto con gli altri partner, diversi problemi. Il convitato più indigesto per il pentastellato resta il numero uno di Italia Viva, Matteoverso il quale l’ex premier ha posto più di un veto. Il Pd di Ellyin questa fase è in una posizione complessa. “, per la segretaria dem, è più sacrificabile rispetto al pentastellato.