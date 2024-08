Sorteggio Conference League 2024 2025 fase campionato con la Fiorentina | orario canale tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 30 agosto 2024) Alle 14:30 di oggi, venerdì 30 agosto, avrà inizio ildelladi. Protagonista la, finalista delle ultime due edizioni, reduce dalla qualificazione ai calci di rigore contro la Puskas Akademia. La squadra di Raffaele Palladino alla Pancho Arena ha chiuso in nove uomini, ma è comunque riuscita a staccare il pass per ildi oggi, dove sarà in prima fascia. Le squadre saranno suddivise infatti in sei fasce (e non in quattro come in passato) e ogni squadra affronterà sei avversari diversi (uno per ogni fascia). Si formerà quindi un’unica classifica: le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto prenderanno parte agli spareggi per laa eliminazione diretta.