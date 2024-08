Il patrimonio di Umberto Bossi tra pensione case e vicende giudiziarie

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 30 agosto 2024) Era circolata nelle ultime ore, ma la notizia della morte di, storico leader e fondatore della Lega Nord, è stata presto smentita. “Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa”, afferma Renzo, figlio di, che alcuni rumors davano per scomparso. Il figlio del Senatur aggiunge: “E’ già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita”. Anzi, sempre stando al figlio in questi giornista facendo “incontri a più livelli, anche con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per discutere ad esempio il tema caldo dell’autonomia”, al centro dell’attenzione del vecchio capo leghista. Per quasi 40 anni al centro della politica italiana, lee i problemi di salute hanno ridotto il ruolo dinella vita politica italiana negli ultimi anni, relegandolo a una posizione marginale.