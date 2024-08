The Walking Dead | Dary Dixon sono già iniziate le riprese della Stagione 3

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Con un video dal set, Norman Reedus e Melissa McBride hanno annunciato l'inizioproduzioneterza, prima dell'arrivosecondal e Carol non hanno ancora finito di sondare le strade insieme. AMC ha confermato infatti che leterzadi The, annunciata al San Diego Comic-Con lo scorso luglio,in Spagna. Le starserie e produttori esecutivi Norman Reedus e Melissa McBride hanno confermato l'inizio dellein un video dal set. La terzasarà ambientata a Madrid, con ampienelle regioni di Galizia, Aragona, Catalogna e Valencia, ognuna delle quali fornirà uno scenario nuovo e unico per il mondo post-apocalittico di The. "In attesa del