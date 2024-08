Ed Westwick e Amy Jackson la wedding planner | Un matrimonio da mille e una notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Firenze, 28 agosto 2024 – La Toscana ha giocato un ruolo da protagonista nelda favola di Ede Amy. La star di "Gossip Girl", famoso per il ruolo di Chuck Bass e pronto a indossare i panni di Lord Brook nella serie evento "Sandokan," ha detto il fatidico sì nel Cilento all’attrice britannica e Miss Teen Liverpool, nota soprattutto per i suoi successi nel cinema indiano. La coppia ha scelto come location il suggestivo Castello di Rocca Cilento, dando vita ad un evento esclusivo organizzato dall'agenzia fiorentina Bianco Bouquet, diretta dallaCostanza Giaconi. Toscana anche la torta nuziale, creata dal pastry chef Damiano Carrara, e la speaker celebrante Veronica Bellandi Bulgari.