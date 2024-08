Cade da cinque metri d’altezza durante un’esibizione al Cirque du Soleil | momenti di paura per l’artista Mariia Konfektova

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Attimi di panicol’ultimo spettacolo deldu. Un’acrobata,, si stava esibendo con un esercizio al cerchio, sospesa a, quando è caduta rovinosamente a terra tra lo stupore e la preoccupazione del pubblico di Portland, negli Stati Uniti. L’acrobata è già nota per la sua fenomenale abilità al cerchio, specialità in cui detiene un Guinness World Record per il maggior numero di rotazioni aeree in 30 secondi. Fortunatamente, un portavoce dell’azienda fa sapere cheè rimasta cosciente nonostante la brutta caduta ed è stata immediatamente portata in ospedale, dove le sue condizioni sono state dichiarate stabili.