Tutti parlano del ragno violino ma lo sapresti riconoscere? Come si fa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Quanto è velenoso il? Che dimensioni ha? Esi fa per riconoscerlo? Il modo per individuare immediatamente questo aracnide. Iltorna a far parlare di sé,spesso sta avvenendo nel corso delle ultime estati. Questa specie di aracnide ha occupato le prime pagine di giornali e gli spazi dei telegiornali per un caso letale avvenuto di recente. Un giovane è morto in Puglia per i postumi di un morso di unin primo piano (cityrumors.it)Sulle prime la sfortunata vittima non si era accorta di nulla, scambiando il segno comparso sul suo corpo per una puntura di zanzara. Ma il morso delnon provoca dolore quando viene immediatamente ricevuto. Addirittura i sintomi tendono a comparire a distanza di minuti se non di ore.