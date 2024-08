Il 31 agosto Martha Louise di Norvegia sposa lo sciamano Durek Verrett

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il matrimonio della principessa norvegesee dell’americano, controverso uomo d’affari e sedicente, si terrà il 31. È in programma, in realtà, un intero weekend dedicato ai festeggiamenti, che inizieranno già il 29a Ålesund. Da lì, gli sposi e gli invitati raggiungeranno in nave Geiranger, uno dei più famosi fiordi della. La cerimonia vera e propria avrà luogo due giorni dopo, con un evento privato presso lo storico Hotel Union del pittoresco villaggio. L'annuncio delle nozze era stato dato pochi mesi fa dalla stessa principessa – primogenita di re Harald V e di sua moglie Sonja – con un post sui social in cui dichiarava la sua gioia in vista del lieto evento.