Ted Lasso 4 | la nuova stagione è sempre più vicina al rinnovo

(Di domenica 25 agosto 2024) I fan di Tedsono divisi tra chi teme in undopo il bellissimo finale e chi non vede l’ora di ritrovare i personaggi. Forse questi i desideri di questi ultimi verranno esauditi. Infatti Apple ha rinnovato i contratti di alcuni dei protagonisti dello show, portando a supporre che l’intenzione effettiva sia quella di una quarta. Tuttavia Jason Sudeikis, il Teddel titolo, non ha ancora detto la sua a riguardo. Il chiacchiericcio suldella serie va avanti da un bel po’, ma ora sembra che si inizi ad avrsi a qualcosa di ufficiale. Questo perché i contratti legati allo show per alcuni personaggi del cast originale sono stati firmati e rinnovati. Tra questi troviamo Hannah Waddingham nel ruolo di Rebecca Welton, Brett Goldstein in quello di Roy Kent e Jeremy Swift a interpretare Leslie Higgins.