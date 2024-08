Spunta la terrificante lista dell' odio comunista | ecco i nomi di tutti i nemici da abbattere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Dal letamaioa Storia alladegli «agenti sionisti in Italia» il passo è brevissimo e oggi può essere fatto solo a sinistra. Da qualcuno a sinistra del Pd e dei suoi cespugli più estremisti, al confine con quel mondo pronto a passare alla clandestinità e alla lotta armata che l'Italia ha visto in azione dai «formidabili» anni Settanta. La sigla che ha appena pubblicato sul proprio sito l'elenco deicon nome, cognome e professione è attiva da un quarto di secolo. Si definisce «(nuovo) Partitoitaliano» (lo scrivono proprio così), anche se l'unico recapito che fornisce è in Francia, nel comune di L'Île St Denis, a un'ora d'auto da Parigi. La Digos, la divisionee operazioni specialia polizia, la segue da anni e da qualche tempo ha intensificato l'attenzione.