Skriniar è fuori al Psg la Juve ci pensa | ma guadagna 9 milioni

(Di sabato 24 agosto 2024) Le convocazioni di fine estate, quando il campionato è iniziato e il mercato non ancora finito, sono una cartina di tornasole per capire chi non è nelle grazie del proprio allenatore. Al Paris Saint-Germain la lista degli indesiderati è lunga: Bernat, Mukiele, Dagba, Ugarte, Soler, Danilo Pereira e, sono tutti stati esentati dalla gara di ieri sera contro il Montpellier, seconda di campionato in Ligue 1. Fa rumore, in Italia, la scelta riguardante. Poco più di un anno fa scelse di non rinnovare il contratto in scadenza con l’Inter, che gli aveva offerto prolungamento e fascia di capitano. Rifiutò, ingolosito da un accordo col Psg da 9di euro a stagione e dalla possibilità di giocare con Mbappé, Messi e Neymar. Se non fosse che, giunto luglio 2023, dei tre era rimasto soltanto il francese e ora è partito anch’egli.