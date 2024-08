Cos’è il Sunshine Guilt viral trend della Gen Z e non solo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) Il(senso di colpaluce del sole) indica quel senso di frustrazione perchè non si approfitta di una bella giornata di sole avendo scelto di stare in casa: è un termine diventatoe su Tiktok, dove è tutto un fiorire dell’hashtag #nei video di tante ragazzeGen Z (ma anche di giovani adulte) che confessano di non voler uscire malgrado il tempo sia splendido. Sembra un problema piuttosto futile e invece è imparentato con la FOMO, ovvero la fear of missing out, la paura di essere tagliati fuori: una forma di ansia sociale che consiste nel sentirsi esclusi e angosciati alla vista, sui social, di tutti gli altri che mostrano di divertirsi tantissimo tra concerti da urlo e feste pazzesche dove ci sono tutti tranne noi. È un’esperienza comune Illo abbiamo provato tutte.