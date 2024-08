Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim | pubblicato un trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) Creato da J.R.R. Tolkien decenni fa, Ilrimane un pilastro di tutto ciò che è fantasy. Abbiamo visto il franchise gonfiarsi al di là delle pagine, quando Hollywood ha adattato l’opera di Tolkien con una serie di film in live-action. Ora, Il: Ladeiè all’orizzonte e ci è stato fornito un primodel film. Come potete vedere qui sotto, ilde Il: The War of theè a dir poco epico. Il film, diretto da Kenji Kamiyama, porta il mondo creato da Tolkien nell’anime. Dalle bestie fantastiche ai sotterranei tentacolari, questo nuovo film ha tutto ciò che serve. Quindi, se siete pronti a vedere Il: Ladei, sarà qui tra non molto. Il 13 dicembre i fan potranno vedere Il: Ladei. Il film è diretto dalla Warner Bros.