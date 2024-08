Sharon Verzeni il supertestimone non vede non sente ma smonta la pista dell’uomo in bici | e finisce sotto indagine

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono molte le cose non tornano nel giallo dell’omicidio di, ma la versione resa ai microfoni del Tgcom24 deloculare è quella che desta più scalpore e solleva più dubbi. Specie negli inquirenti che, a detta del Corriere della sera, nelle sue pagine di Bergamo annuncia che gli inquirenti insospettiti dalla reticenza iniziale del 76enne, e sulla base di quanto fin qui riscontrato – specie dall’analisi dei video delle telecamere in strada – mettono in discussione la sua “non” testimonianza: tanto che l’uomo sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. Omicidio, ilindagato Il condizionale è d’obbligo, certo, ma che quanto asserito ieri dal presuntosia suonato strano da subito e risulti quanto meno poco credibile, è emerso già ieri. E nelle ultime ore è diventato probabilmente ancora meno plausibile.