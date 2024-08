NASCAR la lotta per il Playoffs si infiamma a Daytona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Penultima tappa della regular season 2023 per quanto riguarda laCup Series. Tutto resta ancora da definire per quanto riguarda i, attualmente vi sono ancora quattro posti a disposizione in vista della parte più importante del campionato che inizierà tra due settimane. Per la seconda volta in campionato le vetture dellaCup Series sono attese presso ilInternational Speedway, impianto che non ha bisogno di presentazioni. Tutto può succedere nella Coke Zero Sugar 400, nome ufficiale di un evento storico che si tiene regolarmente dal 1959. Austin Dillon (2022), Ryan Blaney (2021), William Byron (2020),  Justin Hanley (2019), Erik Jones (2018), Ricky Stenhouse Jr (2017), Brad Keselowski (2016), Aric Armirola (2014) e Kyle Busch (2008) hanno vinto almeno una volta la 400 miglia nello Stato della Florida, competizione che si terrà sotto i riflettori.