La Fiorentina parte male rimonta e viene beffata | 3-3 con la Puskas Akademia alla prima in Conference

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un altro pareggio. E un discorso qualificazione che trasloca in Ungheria in perfetto equilibrio. La stagione europea dellainizia con un 3-3 contro lanell’andata dello spareggio diLeague. Un gol al 90? di Golla, dopo lafirmata da Sottil, Quarta e Kean, gela i viola di Raffaele Pdino, che giovedì 29 agostoPancho Aréna dovranno offrire una prestazione di ben altro spessore. Dopo l’1-1 col Parma, infatti, il nuovo tecnico delladeve rinviare l’appuntamento con lavittoria. E ancora una volta laè costretta a rincorrere. I primi dieci minuti di gioco non li avrebbe pronosticati nessuno: né il più pessimista dei tifosi della, né il più ottimista dei circa 50 supporters dellapresenti sugli spalti di un Franchi sotto i ferri del restyling.