Chuck Norris e l’allenamento a 84 anni | Alla fine i pesi fanno una pausa Le gesta più virali dell’icona degli action movies

(Di giovedì 22 agosto 2024) «Gira voce che quando finisco, idevono fare una», c’è solo un uomo al mondo che ha il diritto di postare sulla propria pagina Instagram un video mentre sta in palestra accompagnato da quella frase. Quell’uomo è sicuramente. 84, portati che meglio sarebbe difficile, da Ryan, minuscolo comune da poco più di 800 abitanti nella contea di Jefferson, Oklahoma. Negli Stati Uniti è uno dei removie, in Italia è più conosciuto per essere il protagonista di Walker Texas Ranger, telefilm che imperversa senza sosta da decenni nel palinsesto Mediaset.