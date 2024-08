Restyling Franchi ecco come si presenta lo stadio alla vigilia del debutto stagionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – Dopo mesi di polemiche, previsioni e ipotesi, siamo arrivati al momento in cui la Fiorentina giocherà la sua prima partitanel ‘cantiere’ delloArtemio. Domani sera, fischio d’inizio ore 20, la squadra di Pdino ospiterà la Puskas Akademia per l’andata del playoff di Conference League. Attesi allocirca 10.000 tifosi. I lavori delloArtemiodeleuropeodel match i lavori proseguono, gli operai sono al lavoro. La Commissione di Pubblico Spettacolo ha confermato l’agibilità dell’impianto dopo la riunione andata in scena ieri.