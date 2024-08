L’Amerigo Vespucci sbarca a Tokyo | il vanto del made in Italy nel mondo per la prima volta in Giappone video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) La nave Amerigo, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore delinnel, sosterà per lanei suoi 93 anni di storia nel porto di: dal 25 al 30 agosto. Ilsarà affiancato dal Villaggio Italia, la “Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale” delle eccellenze italiane. Che offrirà ai visitatori un’esperienza unica per conoscere la bellezza dell’Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica. Tra le eccellenze italiane in mostra al’Italian Opera Academy del Maestro Riccardo Muti; i musicisti dell’Accademia Teatro alla Scala, la “David” dell’artista Jago; il cinema italiano in collaborazione con la Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia;la Banda Musicale della Marina Militare e gli iconici vini italiani in collaborazione con Verona Fiere – Vin