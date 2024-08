Fugge all’alt | paura nella notte Folle corsa anche contromano senza patente né assicurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Perugia, 20 agosto 2024 – In fuga a tutta velocità,, per le vie di Olmo e di Santa Sabina. Ha speronato l’auto della polizia e si è arreso solo quando la vettura che guidava è stata bloccata, nel parcheggio di un supermercato, da un mezzo della polizia stradale e da uno della squadra volante. Nessuna, niente revisione, ubriaco ecintura il conducente. Al quale gli agenti hanno sequestratodella cocaina e tre mazzi di chiavi sulla cui provenienza non ha saputo dare spiegazione. Nottata agitataperiferia di Perugia. Con la polizia costretta a inseguire un veicolo che non si è fermato al controllo lungo il raccordo Perugia - Bettole e che, poi, una volta presa la viabilità interna, ha proseguitotra le abitazioni. Il tutto è iniziato intorno alle 4.