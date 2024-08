Calciomercato Foggia il club per l’attacco punta Magrassi del Cittadella

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Per rinforzare il proprio reparto offensivo ilstarebbe alzando il pressing per un nuovo obiettivo di mercato: si tratta dell’attaccante Andrea(classe 1993), in forza algià da due stagioni. Nato a Dolo (VE) il 6 febbraio 1993, è un attaccante di peso, che ha compiuto il proprio esordio tra i professionisti con la maglia del Brescia nella stagione 2011/12; nelle ultime quattro annate è andato a segno 39 volte tra Serie C (e relativa Coppa Italia) e Serie B con, Virtus Entella, Pontedera e Virtus Verona. Ha vestito tra le altre anche le maglie di Cavese, Matelica e Ravenna. L'articolo, ilperdelCalcioWeb.