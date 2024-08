Pancia e piedi che si gonfiano in estate | scopri il vero responsabile e la soluzione immediata ai disagi del caldo

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 19 agosto 2024)che siinile laaidelState già pensando a come sfoggiare un fisico tonico e senza gonfiori in spiaggia? Ecco qualche consiglio utile per combattere ilo del gonfiore addominale e alle gambe che spesso affligge molti di noi con l'arrivo dell'. Non è raro sentirsi sgonfi o pesanti nelle giornate più calde. Ci troviamo a fare i conti con l'abito che stringe o le scarpe che sembrano rimpicciolire, sintomi che non guardano in faccia a nessuno, sia che si abbia un fisico asciutto, sia che qualche chilo in più non ci faccia dormire sonni tranquilli.e gonfiori, quindi, possono andare a braccetto e disturbarci proprio quando vorremmo goderci al massimo relax e vacanze.