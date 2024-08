Alcaraz distrutto ora Sinner gongola | la distanza è abissale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 18 agosto 2024) Le ultime indicazioni salvaguardano il primato di Jannike i tifosi dell’azzurro possono finalmente esultare. Il circuito Atp prosegue senza sosta e in questi giorni stiamo assistendo al torneo di Cincinnati. Dopo il piccolo passo falso di Montreal Jannikè apparso in ripresa e al di là dei risultati l’azzurro può festeggiare un piccolo primato. La situazione sembra vedere grossi miglioramenti e molto dipende anche dagli altri. Jannikpuò esultare (Lapresse) Ilveggenteresterà numero uno fino ancora per molto tempo e questo riguarda soprattutto i suoi rivali. La neo medaglia d’oro Novak Djokovic non ha partecipato a Cincinnati e – non difendendo il titolo – ha perso 1000 punti in classifica. Non è andata meglio a Carlosche ha partecipato ma ha perso subito, una situazione paradossale e un tennista infuriato durante il match.