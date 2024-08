La Dea su Samardzic O’Riley l’alternativa E arriva Brescianini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L’Atalanta piomba su Lazare intanto, da ieri, ha accolto il 24enne Marco. In queste ultime due settimane di mercato la Dea dovrà perfezionare gli ultimi tre innesti necessari per completare l’organico, al netto delle uscite. Punto nevralgico resta il centrocampo dove da ieri c’è un uomo in più:. 36 presenze e 4 gol nell’ultima annata boom al Frosinone,to in prestito con riscatto obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni, ragazzo a km zero nato in territorio bergamasco, a Calcinate, ma bresciano di Erbusco, cresciuto nel settore giovanile del Milan con una presenza in Serie A con Pioli. Poi la gavetta in B con Entella, Cosenza e Monza. Duttile, di impatto fisico (188 centimetri), in grado di fare il mediano o all’occorrenza anche la mezz’ala,sarà un jolly, a partire dalla trasferta di lunedì pomeriggio a Lecce.