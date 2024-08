La Promessa su Canale 5 anticipazioni settimanali dal 17 al 23 agosto 2024 | Valentin ruba un bacio a Maria Curro e Martina travolti dalla passione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 16 agosto 2024) LeLain onda dal 17 al 23si preannunciano adrenaliniche. Riflettori puntati su, che non sarà disposto ad accettare il rifiuto di. L’uomo le farà una corte serrata e riuscirà a “rle” un. Nel frattempo trascoppierà la. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Latrame dal 17 al 23furiosa conNelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo alla corte serrata di. La domestica dimostrerà di non provare nulla per lui, ma il giovane non accetterà il suo rifiuto e continuerà a farle una corte serrata.le regalerà dei fiori di campo, e riempirà la domestica di attenzioni sperando così di attirare la sua attenzione.