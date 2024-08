La guerra del grano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Dopo l’invasione russa in Ucraina, la distribuzione del cereale cruciale come alimento di popolazioni in aree critiche attraversa momenti difficili sulle rotte globali. Anche perché gli accordi - per quello che c’è - portano in Cina. Vestiti in impeccabili uniformi bianche, gli ammiragli al comando delle flotte militari turca, bulgara e romena hanno annunciato lo scorso primo luglio l’avvio delle operazioni di Mcm Black Sea, una task force congiunta che sovraintenderà le operazioni di sminamento nel Mar Nero. Durante le fasi iniziali dell’invasione dell’Ucraina, infatti, le forze russe avevano riempito di ordigni le acque a largo delle coste nemiche. Alcune mine sono però andate alla deriva nel tempo, rendendo pericolosa la navigazione nel bacino. Sebbene non sia l’obiettivo dichiarato, l’attività servirà anche, e soprattutto, ad agevolare il nuovo corridoio delucraino.