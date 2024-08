Cambia il baricentro della guerra | Putin sposta le truppe e le invia a Kursk

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilsiverso la Russia. Mosca sta ritirando alcune delle sue forze militari dall'Ucraina per rispondere all'offensiva delledi Kiev in territorio russo. Lo scrive il Wall Street Journal citando ufficiali Usa secondo i quali gli Stati Uniti stanno ancora cercando di definire la portata del significatomossa di Vladimir. Non è stato esplicitato quantegli Usa ritengono che la Russia stiando. Uno dei funzionari Usa ha detto ieri che Kiev ha riferito agli Stato Uniti di aver cercato occasioni per sfruttare le "lacune" nelle linee di difesa russe e di averne trovata una a, con una difesa debole. L'Ucraina, ha aggiunto, sperava che l'incursione costringesse la Russia a ritirare ledal territorio ucraino, sviluppo avvenuto nell'ultimo giorno o poco più.