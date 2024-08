LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | ora la corsa a punti dell’omnium Paternoster cerca una clamorosa rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Jennifer Valente vince il primo sprint e sale a un totale di 123, 108 invece per Georgia Baker. 14.09 Comincia lafemminile! 80 giri e 8 sprint (5a chi vince la volata, poi 3, 2, 1). L’ultimo sprint dàdoppi. Chi guadagna il giro prende 20. 14.04 Risuona l’inno nazionale olandese per salutare il trionfo di Harrie Lavreysen nel keirin maschile. 14.00 Le cose non si sono messe bene pera partire dalla scratch. Purtroppo appare difficile che la trentina riesca a recuperare per entrare inper il podio. 13.