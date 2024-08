Le leggi italiane? Mai così lunghe e complesse L’analisi di Legislab che potrebbe rivoluzionare i lavori parlamentari con un software

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024) Lesono sempre più difficili da comprendere, e negli anni sono diventate piùe interconnesse. Ecco quanto emerge dei risultati deldi tutte lenazionali effettuata da, unbasato sull’intelligenza artificiale che, come si legge nella sua presentazione, «si propone di analizzare e monitorare l’attività legislativa italiana dalla Costituzione ai giorni nostri» per comprenderne l’evoluzione e la complessità, «avvalendosi di tecnologie innovative di analisi dei dati e di intelligenza artificiale generativa». A idearlo, all’inizio del 2024, e a realizzarlo con l’aiuto di colleghi, professori e collaboratori, è stato Andrea Colombo, dottorando in Data Analysis e Decision Science del Politecnico di Milano.