Manchester City-Manchester United oggi in tv | canale orario e streaming Community Shield 2024

(Di sabato 10 agosto 2024) Alle 16:00 di, sabato 10 agosto, avrà luogo la finale di. I campioni della Premier League, il, affronteranno il, vincitore della FA Cup. A Wembley è un derby, ma anche la prima occasione per alzare un trofeo in Inghilterra. Non a caso il precampionato dei Citizens è stato subito caratterizzato da sfide di altissimo spessore, un modo per alzare l’asticella sin dai primi giorni di preparazione. A luglio sono arrivate le sconfitte contro Celtic, Milan e Barcellona. Poi la vittoria del 3 agosto contro il Chelsea. Qualche difficoltà anche per gli uomini di Erik Ten Hag che hanno perso con Rosenborg, Arsenal e Liverpool, ma hanno vinto contro Rangers e Betis. Adesso i due allenatori cercano il salto di qualità da parte dei propri giocatori.