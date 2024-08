Imane Khelif vince l’oro alle Olimpiadi di Parigi | la festa e la rivincita della pugile algerina al centro delle polemiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024), laalper essere – per quello che sappiamo – un’atleta intersex e iperandrogina, cioè una donna con una eccessiva produzione di ormoni maschili (androgeni), in particolare di testosterone, ha vinto la medaglia d’oro nei pesi welter femminili. L’ha battuto la cinese Liu Yang 5:0, concludendo la migliore serie di combattimentisua carriera pugilistica. Dopo il bullismo social subìto dallae gli attacchi arrivati da più fronti, auna folla di persone inha abbracciato, scandendo il suo nome e sventolando bandiere algerine.dopo la vittoria è saltata tra le braccia dei suoinatori, uno di loro l’ha messa sulle sue spe l’ha portata in un girovittoria mentre lei agitava i pugni e afferrava una bandieradalla folla.