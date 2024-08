Telepsicologia e terapia online | efficacia vantaggi e sfide etiche

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lae larappresentano una rivoluzione nel campo della salute mentale, portando i servizi terapeutici direttamente nelle case dei pazienti attraverso internet. Questa innovazione non solo ha reso lapiù accessibile, ma ha anche aperto nuove possibilità per coloro che vivono in aree remote o che hanno difficoltà a partecipare a sessioni di persona. Tuttavia, come con ogni innovazione, emergono interrogativi sull’, ie leche queste nuove modalità di trattamento comportano. Nomofobia: la malattia di cui (quasi) tutti soffrono, cos’è? La crescita della: un fenomeno in espansione Negli ultimi anni, laha visto una crescita esponenziale.