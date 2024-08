Hellboy | The Crooked Man il regista dice che il film sarà un horror in stile Stephen King

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) A detta delBrian Taylor, il nuovo reboot: TheManundell'orrore indiventa undell'orrore nel nuovo adattamento,: TheMan, una rivisitazione vietata ai minori dei fumetti di Mike Mignola. Questa volta, Jack Kesy indossa le iconiche protesi per interpretare il demone dotato di superpoteri, basato sull'omonima serie limitata. Ambientata negli anni '50, la serie seguenella zona rurale dell'Appalachia e si ritrova coinvolto in una piccola comunità infestata dalle streghe. A controllare la malvagità è una figura diabolica chiamataMan.: TheMan, svelato il costume del mostruoso protagonista interpretato da Jack Kesy Le anticipazioni delI primi trailer hanno messo in evidenza