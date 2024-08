Volley le azzurre volano in semifinale | l’Italia di Velasco ha battuto 3 a 0 la Serbia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Ladelindopo averper tre a zero la. In poco più di un’ora e mezza, la formazione allenata da Julioha travolto le avversarie. Dopo un primo set più come terminato 26 a 24, lehanno portato a casa gli altri due entrambi con il punteggio di 25 a 20. Per la pallavolo italiana femminile si tratta della primadella sua storia dopo le eliminazioni ai quarti di finale del 2004, 2008, 2012 e 2021. Un successo storico, dunque, considerando anche che è la prima volta che le due squadre di pallavolo sono entrambe innello stesso torneo.ha schierato la consueta formazione riproponendo la diagonale Orro-Egonu, Bosetti e Sylla le schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro con De Gennaro libero.