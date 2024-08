Storia diplomatica | il trattato di Losanna

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il 24 luglio 1923, ildiconcludeva unasecolare, cioè la Questione d’Oriente legata al declino dell’Impero ottomano, che aveva tenuto in ansia l’Europa per generazioni. Vediamo in che modo finì l’impero e chi ne trasse vantaggio attraverso l’articolo “Ossessione ottomana” di Luigi Grassia, tratto dagli archivi di Focus. La Guerra greco-turca del 1920-1922, la vittoria del leader nazionalista Mustafa Kemal Atatürk e la nascita di una nuova Turchia laica sono eventi radicati nella consapevolezza storica europea. Ma c’è un risvolto di cui si parla meno: fra il 1918 e il 1922 Costantinopoli (l’attuale Istanbul) fu strappata all’ultimo sultano Mehmet VI e occupata dagli eserciti di Inghilterra, Francia e Italia. In questo contesto vennero prese decisioni fatali per i rapporti fra l’Occidente e l’islam.