Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari lunedì 5 agosto programma tv azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)va in scena la decima giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata Si incomincia al mattino con la staffetta mista di triathlon, la pistola 25 metri maschile e il singolare femminile di badminton. Si proseguirà all’ora di pranzo con le finali di specialità di ginnastica artistica (parallele pari, trave, sbarra, corpo libero femminile), poi nel pomeriggio spazio allo skeet a squadre miste di tiro a volo e al singolare maschile di badminton. A seguire il kayak cross e una ricca serata con atletica, ciclismo su pista, basket 3×3. Per l’Italia non sarà semplice conquistare medaglie nella giornata odierna. Massimo Spinella sarà un outsider nella pistola automatica; Manila Esposito e Alice D’Amato proveranno a giocarsela alla trave e al corpo libero.