Tregua fiscale d’agosto stop a comunicazioni delle Entrate Il governo valuta l’allargamento della rottamazione alle cartelle 2023

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Come ogni anno il fisco si ferma ad agosto. Almeno fino ai primi giorni di settembre, salvo che in casi eccezionali, i contribuenti non riceveranno piùdall’Agenzia, salvo specifiche situazioni di indifferibilità e urgenza. A partire da giovedì 1 agosto e fino a mercoledì 4 settembre sono inoltre sospesi i termini per alcuni versamenti. Poi ripartiranno i normali adempimenti, ai quali quest’anno si aggiungerà la quinta rataquater, inizialmente prevista per fine luglio. Ilha rinviato la scadenza: bisognerà versarla entro il 15 settembre, termine che arriva al 20 considerando i cinque giorni di tolleranza.