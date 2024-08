Parigi 2024 un atleta italiano ripreso mentre dorme in strada fuori dal Villaggio Olimpico | è la medaglia d’oro Thomas Ceccon? – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) C’è undiventato virale in Rete: ritrae uncheindal, con la divisa ufficiale dell’Italia. Di chi si tratta? La somiglianza è netta:, nuotatore eche aveva denunciato la situazione di disagio che si vive all’interno del, dove non si riesce a riposare per via della mancanza di aria condizionata. “Si mangia male ed è troppo caldo” – Ilsurreale, fatto da unstraniero, mostra un giovaneazzurro sdraiato su un prato con tanto di divisa e borsone della delegazione azzurra. Dopo l’eliminazione dalla finale dei 200 metri dorso – nella quale si era classificato con il nono tempo –aveva dichiarato che all’interno del“si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno“.