Allenamento Castel di Sangro Osimhen protagonista nei tiri da fuori | che ‘battaglia’ con Buongiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)si è distinto con conclusioni precise dalla distanza e una performance convincente nei contatti con i difensori. La seduta didi questa mattina allo stadio Teofilo Patini ha offerto uno spettacolo entusiasmante, con Victordi un’esibizione straordinaria neida. Il centravanti nigeriano ha mostrato una forma impressionante, riuscendo a battere quasi sempre il portiere Nikita Contini e colpendo il palo solo in una circostanza. Un segnale chiaro delle sue straordinarie qualità tecniche e della sua preparazione per la prossima stagione. La seduta ha incluso anche esercizi con contatti, in cuiha partecipato per la prima volta dopo un periodo di allenamenti più individuali.