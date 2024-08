Venezuela morti e centinaia di arresti dopo la rielezione di Maduro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) In, ladi Nicolásalla presidenza della Repubblica ha scatenato intense proteste. In tanti consideranoun dittatore che ha impoverito il Paese in un decennio di potere assoluto. Finora, dalle elezioni del 28 luglio, si contano già almeno 11di. Le opposizioni accusano il presidente di frode elettorale e repressione violenta delle manifestazioni., elezioni contestate Le elezioni presidenziali insono state ampiamente criticate per presunti brogli e irregolarità. Molti osservatori internazionali e gruppi di opposizione hanno denunciato una mancanza di trasparenza e di correttezza nel processo elettorale. Il Carter Center, un’organizzazione indipendente che monitora le elezioni, ha dichiarato di non poter verificare i risultati a causa della mancanza di accesso adeguato ai dati elettorali.