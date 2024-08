Gazpacho | senza cottura veloce e leggerissimo

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilè la soluzione ideale quando le temperature estive salgono e la calura ci debilita. Si prepara a crudo, quindi prediligiamo ortaggi biologici e di qualità, per preservare tutte le proprietà nutritive e fare un pieno di vitamine e sali minerali. Gustiamolo freddissimo da frigorifero, magari accompagnato da qualche crostino che regala croccantezza. Possiamo servirlo tale e quale, con la sua consistenza granulosa, oppure filtrarlo con un colino a maglie strette per ottenere un risultato più liquido. È semplice e velocissimo da preparare e ci permette di riciclare il pane raffermo. Ricordiamoci, però, di lasciarlo riposare in frigorifero per 2 ore prima di servirlo in modo da far amalgamare bene tutti i sapori.