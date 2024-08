Dolce&Gabbana debutta nel pet beauty e lancia la fragranza per cani Fefé

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dolce&Gabbana fa il suo ingresso nel crescente mercato della cosmesi dedicata agli animali. La casa di moda di Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha varato unaalchool free,, pensata in particolare per ie sviluppata dal naso Emilie Coppermann. A ispirare la nascita del prodotto, lo stesso compagno a quattro zampe di Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, da cui il profumo prende il suo nome e che si rende protagonista della campagna adv dedicata alla linea, disponibile dal 1° agosoto nelle boutique e online. Laè stata sviluppata in una formula alcohol free, donando al pelo dell’animale un piacevole profumo ma garantendone il benessere cutaneo. Il prodotto è stato infatti certificato secondo il disciplinare Safe pet cosmetics, l’unico protocollo volontario che applica le stesse norme che regolano i cosmetici a uso umano.