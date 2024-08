Campionato italiano velocità Si riparte da Misano E si correrà la sera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tornano a farsi sentire i motori alworld circuit. Dopo il fine settimana con il World Ducati Week e la sfida tra campioni in sella alle Panigale V4, sull’asfalto del Marco Simoncelli si sfideranno i piloti del Civ, ilda domani a domenica. Sfide in pista con un classico che ritorna: la gara in notturna sabatograzie all’impianto di illuminazione del circuito. Tutto è pronto per il Dunlop Civ, all’interno del Round Bardahl. Pronti e via, sidal leader del, il pluricampioneMichele Pirro. Il pilota del team Ducati Barni arriva aforte di cinque vittorie su sei gare nelle precedenti tre tappe del. Ma c’è dell’altro visto che Pirro è un vero specialista delle gare in notturna a, avendo trionfato in tutte le passate tre edizioni.