Nuoto Thomas Ceccon fuori dalla finale dei 200 dorso alle Olimpiadi | beffa per 7 centesimi

(Di mercoledì 31 luglio 2024)rimanedei 200di Parigi 2024: il campione olimpico dei 100è rimasto troppo arretrato nei primi 100 metri, poi ha provato a sprigionare il suonel secondo segmento di gara, ma non è bastato per entrare nei migliori otto. Si qualifica con il miglior tempo l’ungherese Hubert Kos. Prima batteria che è controllata dall’inizio alla fine dall’ungherese Hubert Kos con il tempo di 1:55.96: il magiaro è partito forte e ha strappato soprattutto nei primi 100, difendendosi poi nella seconda parte dal ritorno degli avversari. Seconda piazza per il tedesco Lukas Maertens che arriva a 37dal leader con una gara piuttosto costante, mentre chiude terzo lo spagnolo Hugo de Gonzalez Oliveira a un ritardo di 56. Quarto, decisamente troppo in sordina nella prima parte di gara.